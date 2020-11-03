Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, gelecekten umutlu

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rachid Ghezzal, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına " İzmir'deki depremde etkilenen herkese geçmiş olsun" ifadeleriyle başlayan Ghezzal, "Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü, hatta yüzde ikiyüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor, daha da iyi olacağız. En önemli şey takımın kazanması." dedi.

Çok kaliteli ve büyük bir takım olduklarını vurgulayan Cezayirli futbolcu, "İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel, bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Burada olmak çok güzel"

Beşiktaş'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Ghezzal, "Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim, burada olmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de futbol hayatını sürdüren çok arkadaşı olduğunu kaydeden Ghezzal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan da bilgi aldım. Taraftarlardan bahsettiler. Herkes burada hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattı. Türkiye'nin en büyük kulubüne gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni. Süper Lig çok kaliteli. Elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığım sürece faydalı olacağım."

İngiltere, İtalya ve Fransa'da da futbol oynayan Ghezzal, Süper Lig'in Fransa ligine daha çok benzediğini vurgularken, hakem ve VAR kararları konusunda, "VAR konusunda İngiltere'de hakemlerin karar alma süresi Fransa, İtalya ve buraya göre daha kısa." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Ghezzal, eski takımının Türk oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Buraya gelmeden bir gün önce Cengiz ile tanıştım. Fiorentina'da oynadığım dönemde kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder'i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de, o da Cengiz'e yardımcı olacaktır."

Olympique Lyon formasıyla 2017'de Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'da mücadele eden Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarlar konusunda, "Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş'ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzel atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım." değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon sonuna çok var"

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki geleceği konusunda, "Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna çok var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli ile görüşüp görüşmediği ve iki takım arasında oynanacak derbi maçla ilgili soruya Ghezzal, "Kendisiyle henüz konuşmadım, Galatasaray'ın futbolcusu. Herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, zaten burada herkes yardımcı oluyor. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu, maçların önemini değiştirmiyor." yanıtını verdi.

Ghezzal, eski takım arkadaşlarından olan ve geçen sezon yarım devre Beşiktaş'ta forma giyen Kevin- Prince Boateng ile de konuştuğunu hatırlatarak, "Boateng, bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Kiminle konuşursam konuşayım herkes bana güzel şeyler söyledi." diyerek sözlerini tamamladı.