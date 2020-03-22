Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı sporculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Beşiktaşlı sporculardan

Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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