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Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.
Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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