Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Beşiktaş muhabiri Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan Sülün, Beşiktaş'ın eski yıldız forveti Daniel Amokachi ile yaşadığı anılarını anlattı. Altyapıda oynarken A takım futbolcusu olan Amokachi'nin kendisi belediye otobüsünde görüp üstü açık arabasına alıp kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.

Yasin Sülün

ARKADAN KORNA ÇALDI

Amokachi'nin belediye otobüsünü 4 durak takip ettiğini ve arkadan korna çaldığını söyleyen Sülün, önce utandığını daha sonra da otobüsten inip arabaya bindiğini aktardı.