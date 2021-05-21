Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı - Son Dakika
Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı
21.05.2021 12:43
Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Yasin Sülün, siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği Amokachi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sülün, Amokachi'nin üstü açık arabasındayken kendisini belediye otobüsünün içinde gördüğünü ve otobüsün önünü kesere kendisini içinden aldığını söyledi. Sülün, yaşanan olay nedeniyle önce çok utandığını ama daha sonrasında ise otobüsten inip arabaya bindiğini söyledi.
Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk elde ettiği kadrosunda bulunan eski futbolcu Yasin Sülün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski Beşiktaş muhabiri Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan Sülün, Beşiktaş'ın eski yıldız forveti Daniel Amokachi ile yaşadığı anılarını anlattı. Altyapıda oynarken A takım futbolcusu olan Amokachi'nin kendisi belediye otobüsünde görüp üstü açık arabasına alıp kendisine nasıl destek olduğunu anlattı.
ARKADAN KORNA ÇALDI
Amokachi'nin belediye otobüsünü 4 durak takip ettiğini ve arkadan korna çaldığını söyleyen Sülün, önce utandığını daha sonra da otobüsten inip arabaya bindiğini aktardı.
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21.05.2021 12:58:30. #1.12#
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