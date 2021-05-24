Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı - Son Dakika

Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı

24.05.2021 10:23

- Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı 55 yaşındaki fanatik taraftar, Teknik Direktör Sergen Yalçın için kısa dörtlük yazdı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ercan Özcan, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın renkleriyle evini...

- Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı

55 yaşındaki fanatik taraftar, Teknik Direktör Sergen Yalçın için kısa dörtlük yazdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ercan Özcan, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın renkleriyle evini boyarken, çeşmesine de Beşiktaş çeşmesi ismini verdi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ercan Özcan köyde bulunan evini taraftarı olduğu Beşiktaş'ın renkleri siyah-beyaza boyarken bahçesinde bulunan çeşmenin adını Beşiktaş çeşmesi koydu. Özcan tüm bunlarla da yetinmeyim traktörünün römorkunu ve su tankerini de Beşiktaş yazıları ile donatırken bahçede bulunan bagaja Beşiktaş bagajı, bahçesinde bulunan bordür taşları da siyah beyaza boyadı. 55 yaşındaki Ercan Özcan, Beşiktaşlı olduğu için evini siyah-beyaz renklere boyadığını ifade ederken artık emekliyim ve Beşiktaş için daha fazla işler yapacağım dedi. Özcan, "Fanatik bir Beşiktaşlı olduğumu için evimi siyah beyaza boyadım. Bu yıl şampiyon olacağımızı hissettiğim için her tarafı siyah beyaza boyama başladım. Bahçenin bordürlerini siyah beyaza boyadım. Bahçe içerisinde bulunan çeşmemi Beşiktaş çeşmesi yaptım. Traktörümün römorkunu ve su tankerini Beşiktaş ile süsledim. Pankartları yaptım. Formalar alırım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Köyde görenlerden kimisi gıpta ile bakıyor kimisi memnuniyetini ifade ediyor. Bundan sonra daha büyüklerini yapmaya çalışacağım. Şimdi emekli oldum ve bu işlere daha fazla zaman ayıracağım. Ailemizde Beşiktaş'tan başka takım tutan yok. 3 oğlumda Beşiktaş taraftarıdır" dedi.

"Sergenimiz bedel hepinize"

55 yaşındaki Ercan Özcan tüm bunların yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak Teknik Direktör Sergen Yalçın için yazmış olduğu dörtlüğü de bahçesinde bulunan bagajına astı. Özcan, yazmış olduğu dörtlükte, "Biz Cumhuriyetten çarşıyız, söyleriz İstiklal Marşı, bir ay bir yıldız yeter bize, Sergenimiz bedel hepinize" sözlerini bagajına asması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı
Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı

Hacıbektaş, Karaburna, Nevşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftar, evinin her yerini siyah-beyaza boyadı - Son Dakika Spor


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