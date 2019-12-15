Beşiktaşlı taraftardan Ahmet Nur Çebi'ye  'Avcı' tepkisi; "Terbiyesiz!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftardan Ahmet Nur Çebi'ye  'Avcı' tepkisi; 'Terbiyesiz!' - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı taraftardan Ahmet Nur Çebi'ye  'Avcı' tepkisi; "Terbiyesiz!"

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER- Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş, Yeni Malatyspor'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaşlı taraftardan Ahmet Nur Çebi'ye  'Avcı' tepkisi;

Spor Arena/ İsmail ER- Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş, Yeni Malatyspor'a 2-0 mağlup oldu.


Maç sonunda siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterdi.


Protokolde bir taraftar, Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yürüyerek " Abdullah Avcı'yı ne kadar tutacaksınız. Takımı mahvetti. Bu takım top oynamıyor, görmüyor musunuz?" dedi.Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Terbiyesizlik etme" şeklinde yanıt verdi.


Çok sinirlenen Ahmet Nur Çebi'nin taraftarın dışarı çıkarılmasının ardından diğer yöneticiler tarafından sakinleştirildiği belirtildi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:52 
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