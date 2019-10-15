Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti

Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 1903 Beşiktaşlılar Derneği yönetimi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti.

Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 1903 Beşiktaşlılar Derneği yönetimi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret etti. Dernek başkanı Hüseyin Çolak öncülüğündeki taraftarları makamında kabul eden Deveciler, ikramlarda bulundu.


Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan dernek başkanı Hüseyin Çolak, "Yönetim kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz ve Bubyo Kartalları ile beraber Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret ederek dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik. Başkanımızla Beşiktaş'ımızın atkısını giydikten sonra bir de hatıra fotoğrafı çekildik. Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e ve belediye personeline nazik misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.


Başkan Deveciler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, her zaman kapısının açık olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Ali Kemal Deveciler, Hüseyin Çolak, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar belediye başkanını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]