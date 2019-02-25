Beşiktaşlı Taraftarlar Derbi Maçı Bekliyor
54 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde toplanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe
'yi ağırlayacak Beşiktaş
'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park
'ın çevresinde toplanıyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde stadın girişleri açılırken, Dolmabahçe
'de toplanan siyah beyazlı taraftarlar stada giriş yapmaya başladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:30 Kaynak: DHA
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