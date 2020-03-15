Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı için takımını uğurladı! Corona virüs uyarısına rağmen... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı için takımını uğurladı! Corona virüs uyarısına rağmen... - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı için takımını uğurladı! Corona virüs uyarısına rağmen...

6 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray maçı için takımını uğurladı! Corona virüs uyarısına rağmen..., System.String[]

Süper Lig'in 26'ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.


Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadelede yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olacak.


VİRÜS UYARISINA RAĞMEN YAKLAŞIK 150 TARAFTAR TESİSLERDE


Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti.


Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:14 
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