Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı

6 saat önce

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı, System.String[]

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.

Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Siyah-beyazlı taraftarların otobüslerden inmesi

Güvenlik kontrollerinin ardından stada alınmaları

Genel detaylar


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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