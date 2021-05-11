Beşiktaşlı taraftarlar localarda yerini aldı

Süper Lig'in 41'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, taraftarlar localardan takımlarına destek oldu.
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada stadyumda bulunan localarda siyah-beyazlı taraftarlar yerlerini aldı. Karşılaşma başlamasından kısa bir süre önce stadyuma giren taraftarlar, takımların sahaya çıkmasının ardından locaları doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular.
Kaynak: DHA
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