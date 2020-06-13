Beşiktaşlı taraftarlar maç saatini bekliyor

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Covid-19 tedbirlerince seyircisiz oynanacak maç öncesi, Beşiktaş semtinin sokaklarındaki büyük boşluklar dikkat çekti. Beşiktaş'taki bazı mekanların kapalı olduğu görülürken, açık olan mekanlarda yer alan az sayıdaki Beşiktaş taraftarı da karşılaşmanın başlamasını bekliyor. Kartal Heykeli'nin önünde toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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