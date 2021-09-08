SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama - Son Dakika

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Miralim Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Son Dakika! Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü