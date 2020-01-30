Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]