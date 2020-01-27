Beşiktaşlı taraftarlardan yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlardan yaban hayatına yem desteği - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan yaban hayatına yem desteği

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, kış mevsimi nedeniyle Karla kaplanan Bozdağlar bölgesindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

Beşiktaşlı taraftarlardan yaban hayatına yem desteği, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, kış mevsimi nedeniyle Karla kaplanan Bozdağlar bölgesindeki yaban hayvanları için yem bıraktı.


Salihli Beşiktaşlılar Derneği, Lise BJK ile birlikte Bozdağ'ın zirvesindeki yaban hayatına destek vermek amacıyla bölgedeki hayvanlar için yemleme çalışması yaptı. Doğaya yem ve çeşitli yiyecekler bıraktıklarını belirten Başkan Erkan Esen, "Hayata Beşiktaşk katıyoruz sloganı ile gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetle doğadaki zorlu şartlar altında bulunan yaban hayvanlarına besinler vererek yaşamlarını idame ettirmelerine sağladık. Doğanın, ekolojik dengenin bir parçası olan hayvanların nesillerinin daha geleceğe aktarılması için elimizden gelen çabayı, gayreti ve özeni bugün olduğu gibi yarın da göstermemiz gerekiyor" dedi.


Yemleme faaliyetine destek veren Lise BJK üyelerine teşekkür eden Esen "Kış aylarında, soğuk günlerde hayvanlara her bireyin özen göstererek destek vermesi gerekmektedir. Canlıya yaşama katkı sağlayan gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Bozdağ'ın zirvesine kartopu oynamaya gidenlere çağrıda bulunan Esen "Hafta sonu kar topu oynamaya giderken, hayvanlara mutlaka yiyecek götürüp, doğal hayata yem katkısı desteğinde bulunun" dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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