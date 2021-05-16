Karabük'te taraftarların sevinç gösterileri

Balkonlarından kutlama yapan vatandaşlar

Polis denetimleri Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

KARABÜK(AA)- Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşadı. Araçlarıyla konvoy oluşturan bazı taraftarlara ise polis ekipleri, uyarılarda bulundu.