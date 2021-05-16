Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Taraftarların kutlamalarından görüntü

Gazi ve Hürriyet caddelerinden görüntü

Polis ekiplerinin taraftarları evlerine yönlendirmesi Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Çorum'da taraftarlar sevinç yaşadı. Polis ekipleri, konvoy düzenleyen taraftarları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyararak evlerine yönlendirdi.