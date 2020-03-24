Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan Trump'ın çağrısına yanıt! "Türkiye'de güvendeyim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan Trump'ın çağrısına yanıt! 'Türkiye'de güvendeyim' - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan Trump'ın çağrısına yanıt! "Türkiye'de güvendeyim"

6 saat önce

Dünya genelinde yayılan corona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan Trump'ın çağrısına yanıt!

Dünya genelinde yayılan corona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu.


Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ise Trump'ın çağrısına Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.


Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, "Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi." dedi.


Siyah beyazlı kulübün salgına karşı ciddi önlemler aldığını belirten Boyd, "Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim" diye konuştu.


Siyah beyazlı taraftarların çok tutkulu olduğunu belirten Boyd, "Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.


Türk kültürünü sevdiğini söyleyen ABD'li futbolcu, "Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum" açıklamasını yaptı.


Türkiye'de alınan önlemlerin çok ciddi olduğunu belirten Beşiktaşlı futbolcu, "Önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insana katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz" diye konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya da değinen Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:51 

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