Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor 'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük