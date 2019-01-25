Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı.
1 saat önce
IHAAW230621-SPO/25-01-2019- Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.
IHAAW230621-SPO/25-01-2019
- Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı
, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı. 25.01.2019 23: 06: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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