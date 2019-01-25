Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı.

Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı.

1 saat önce

IHAAW230621-SPO/25-01-2019- Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile Yolların Ayrıldığını Açıkladı., System.String[]
IHAAW230621-SPO/25-01-2019

- Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Vagner Love ile yolların ayrıldığını açıkladı. 25.01.2019 23: 06: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Ahmet Kavalcı, Spor
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