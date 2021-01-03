Beşiktaşlı Yönetici Dalgakıran: "Beşiktaş camiası olarak yakından takip edeceğiz"

Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un localarını bastığını iddia ederek, "Milletvekili ve kardeşinden davacı oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik ve gereken şekilde bütün takiplerini yapacağız" dedi.

Dalgakıran açıklamasında, "O milletvekili ve kardeşinden davacı oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik ve gereken şekilde bütün takiplerini yapacağız. Lütfen tekrar rica ediyorum, başkanımız da Fair-play'den bahsediyor. Biz Beşiktaş Kulübü olarak bu yönde hareket ediyoruz, hatta bunun sıkıntılarını çeksek de, bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye de kararlıyız. Ancak bu tür saldırılarda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı ve biz Beşiktaş camiası olarak, bunu çok yakından takip edeceğiz. Kayserili yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Kayseri ile ve Kayserili yöneticilerle hiçbir sorunumuz yok, zerre kadar sorunumuz yok. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi gayet iyi ağırladılar. Son derece misafirperverler. Zaten dostlarımız. Aynı camia içerisinde mücadele ediyoruz. Konunun onlarla hiçbir alakası yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)