Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'ndan Karius ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

Amatör şubelerin kapatılması konusunda Albayrak'a hak veren Erdal Torunoğulları, " Abdurrahim Albayrak'a amatör şubelerin kapatılması konusunda katılıyorum. Bu konuda ego ve kompleksleri bir kenara bırakmalı, kulüplerin geleceğini düşünmeliyiz." dedi.



KARIUS FIFA'YA GİTTİ



Alman kalecinin hak etmediği bir parayı almak istediğini belirten Beşiktaşlı yönetici, "Karius, FIFA'ya gitti. Alacakları için de gitti. Doğru. Ancak hak etmediği parayı da almak istiyor. Futbol oynanmadığı süreç var sonuçta. Bu konuda anlaşamıyoruz. Biz de hak edilmemiş parayı ödemek istemiyoruz." diye konuştu.



NECİP FEDAKARLIĞA HAZIR



Yıllardır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın maaş konusunda fedakarlığa hazır olduğunu belirten Torunoğulları, "Necip Uysal, maaş indirimi konusunda 'Bildiğiniz gibi yapın başkanım. Benim için Beşiktaş önemli. Her türlü fedakarlığa hazırım." ifadelerini kullandı.



