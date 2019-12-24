Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nden derbi tepkisi

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hakem kararlarına yönelik açıklamalarının ardından Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) açıklama yaptı.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, dün basın toplantısı düzenleyerek hakem kararlarına yönelik açıklamalarda bulunmuş ve "Bu düzen böyle sürmeyecek" demişti. Çebi'nin açıklamalarının ardından bugün Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) yazılı açıklama yaptı. Çebi'nin açıklamalarına destek veren BEYİD, hatalardan dolayı büyük rahatsızlık yaşadıklarını ifade etti. BEYİD'in açıklaması şu şekilde:



"Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Spor kamuoyunun dikkatine;



Son yıllarda rakibimizin sahasında oynanan tüm karşılaşmalarda çeşitli hakem hataları ve saha olayları ile karşılaşmamıza rağmen 'efendi' Beşiktaşlılık duruşunu esas kabul ederek yaşananlarda art niyet aramamayı tercih ettik. Fakat birkaç sezondur devam eden saha içinde Beşiktaş karşıtı karar alma, saha dışında ise mesleki etik gereği objektif olması öncelikli şart olan basın mensupları ve çeşitli sosyal medya kullanıcıları tarafından yürütülen negatif algı yönetimi artık kabul edilemez boyuta ulaştı! Bunun son perdesini de 22 Aralık akşamı oynanan (!) oyunda gördük ve yaşadık.



Saha içinde olası hataları minimum seviyeye indirmek amacıyla uygulamaya alınan VAR teknolojisi, saha içinde yaşananlara göz yumarak yok sayılmaktadır. Çıktığımız karşılaşmaların bir kısmını kazansak dahi sezon başından itibaren sürekli Beşiktaş aleyhine hakem hataları sistematik olarak haksızlığı uğrayan kulübümüze zarar vermekle birlikte Türk futbol endüstrisinin de değerini düşürmektedir.



Bugüne kadar taraftar olarak izlediğimiz maçlarda rakip takımın formasını taşımak hariç her türlü taraftarlığa soyunmuş hakemler, onların birinci derece veya uzak akrabaları gibi birçok anlam veremediğimiz ilişki gördük. Değişmeyen tek şey ise Beşiktaş'a karşı olan tutumdur. Sporun ve futbolun en değerli unsuru olan taraftarlar olarak bu adaletsiz ortamda yok sayılmayı kabul etmiyoruz!



Değer kaybeden Türk futbol endüstrisinin bu şartlar altında yönetilmeye devam edilmesi durumunda, futbol endüstrisi içinde yer alan tüm kurumlara ticari boykot uygulamak da dahil olmak üzere bu düzeni bozmak için her türlü çabayı göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Dürüst, ahlaklı olmak ve değerlerine sahip çıkmak sadece bu sıfatların ismiyle özdeşleştiği Beşiktaş için değil, Türk futbolu için geçerli olmak zorundadır.



BEYİD olarak tüm bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL