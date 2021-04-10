Beşiktaşlı yöneticiden olay paylaşım! Polis haftası üzerinden G.Saray'a ilginç gönderme

Galatasaray'ın Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından lider Beşiktaş'ta şampiyonluğa olan inanç perçinlendi.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin kadrosunda yer alan Umut Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uğur Arslan'ın, "Karagümrük yanıyor" şarkısıyla sarı-kırmızılı ekibe göndermede bulundu. Şenol, "Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. İşini layığı ile yapan Polisimizin 176. Kuruluş yılını kutluyorum." dedi.
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