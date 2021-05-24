Beşiktaşlı yöneticiler, erkek basketbol takımıyla sezon sonu buluşmasında bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ve basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Beşiktaş Icrypex takımıyla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akatlar No: 1903'te düzenlenen sezon sonu buluşmasına, siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir ile oyuncular katıldı.
Beşiktaşlı yöneticiler, bu sezonki performansları nedeniyle siyah-beyazlı basketbol takımını kutladı.
Kaynak: AA
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