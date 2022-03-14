SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

14.03.2022 19:43

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldiOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın stada geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, yönetim kurulu üyesi Selim Sefada, Sportif A.Ş yöneticisi Nihat Kırmızı ve karşıladı.

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi
SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi
SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

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Beşiktaş stada ulaştı Beşiktaş stada ulaştı Nef Stadyumu derbiye hazır Nef Stadyumu derbiye hazır

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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