Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi (2)

Beşiktaş Kulübü, "Ödül Senin" gecesi düzenledi

Demirören Medya Grubu, "Ödül Senin" gecesini Kanal D ekranlarına taşıdı

Gece sonunda 80 milyon TL toplandı, 156 bin SMS alındı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, 80 milyon TL toplandı ve 156 bin adet SMS bağışı alındı.

Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu, BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi oyuncuları, siyah beyazlı yöneticiler, futbolcular ile daha birçok ünlü isim katıldı.