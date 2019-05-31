Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlılar iftarda bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaşlılar iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurdu ve vatandaşları bir araya getirdi.

Beşiktaşlılar iftarda bir araya geldi, System.String[]
Beşiktaş Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurdu ve vatandaşları bir araya getirdi. Binlerce vatandaşı bir araya getiren Ramazan ayı buluşmaları bayram tatili öncesi Kadir Gecesi'nde Şairler Park'ında iftar programı ile son buldu.

Beşiktaş sakinleri Ramazan ayı boyunca düzenlenen mahalle iftarlarında aynı sofrada buluşurken, hem komşuluk ilişkilerinin gelişmesine vesile olan hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren iftar sofralarına yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Belediyesi bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Şairler Park'ında iftar programı düzenleyerek yine vatandaşları bir araya getirdi.

İftar öncesi davetlilere iftar menüsü dağıtılırken, programa katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iftar programına katılan vatandaşlarla selamlaşarak kısa bir süre sohbet etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar programında ezanın okunmasıyla katılımcılar oruçlarını açtı. Program sonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:09 Kaynak: İHA
Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması geldi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlılar iftarda bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]