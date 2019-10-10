Beşiktaşlılar Kaymakam Öner'i ziyaret etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 1903 Beşiktaşlılar Derneği yönetimi Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Başkan Hüseyin Çolak yönetimindeki Beşiktaşlı taraftarları kabul eden Öner, ziyaretten memnun olduğunu söyledi.



Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Kaymakam Hüseyin Öner'i makamında ziyaret eden Hüseyin Çolak, bir atkı hediye etti. 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Çolak, "Ziyaret esnasında derneğimizin kuruluş amacı, yaptığımız ve yapmayı planladığımız faaliyetler hakkında bilgi verdik. Kaymakamımız görüşme sonunda kendisi farklı renklere gönül vermiş olsa da bizleri kırmayarak Beşiktaşımızın atkısıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildik. Kaymakamımıza ve makamında çalışan arkadaşlarına nazik misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. Kaymakam Öner'de ikramlarda bulunduğu konuklarına teşekkür ederken, ziyaretten memnun olduğunu söyledi. - BALIKESİR