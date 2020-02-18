Beşiktaşlılara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaşlılara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi - Son Dakika

Beşiktaşlılara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi

7 saat önce

Toplumsal Afet Platformu ile işbirliği yapan Beşiktaş Belediyesi ilçede yaşayanlara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verdi.

Beşiktaşlılara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi, System.String[]

Toplumsal Afet Platformu ile işbirliği yapan Beşiktaş Belediyesi ilçede yaşayanlara 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verdi. Eğitim sonrası afet tüneli ve sedyeyle yaralıların kurtarıldığı bir tatbikat gerçekleştirildi. Eğitime katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "'Beşiktaş'ın ve İstanbul'un en önemli sorunlarından biri deprem. Bu konuyla ilgili olarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Açık Mikrofon ve Halk Buluşmalarında vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Beşiktaş Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. Son günlerde yaşanan doğal afet olayları sonrası toplumsal farkındalık yaratmak için Başkan Rıza Akpolat'ın önerisiyle ilçede temel afet bilinci eğitimi başlatıldı. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Afet Yönetim Merkezi öncülüğünde ilk eğitim dün akşam Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde Konaklar Mahallesi sakinlerine verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, Toplumsal Afet Platformu Genel Koordinatörü Rezzak Elazat, toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Eğitime Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra Konaklar Mahalle Muhtarı Aslı Akyüz de katıldı.

"DEPREMLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATACAĞIZ"

Eğitim seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ın ve İstanbul'un en önemli sorunlarından biri deprem. Bu konuyla ilgili olarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, İstanbul'un zemini sağlam ilçelerden biri gibi görünse de mevcut yapı stoğumuz çok yaşlı. Bu yapı stoğumuzun iki tane deprem geçirmiş olması ve 1999 deprem yönetmeliği çıkmadan önce birçok binanın yapılmış olması bizim en büyük dezavantajımız. Dolayısıyla bu sorunları ortadan kaldırmak adına bu eğitim programlarımızı başlattık. Aynı zamanda İmar Müdürlüğümüze yeni kentsel dönüşüm planlarımızı hazırlatıyoruz. Tabi bunların hepsi katılımcı bir anlayışla olacak. Bu planlar uygulanır hale gelmeye başladıkça sizlerle paylaşacağız ve sizlerin katkılarını da dikkate alacağız. Herkesin ortaklaştığı, Beşiktaş'a yakışan bir planı hayata geçireceğiz" dedi.

Eğitim sonrası gerçekleşen tatbikatta Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri afet tüneli ve sedyeyle yaralıların kurtarıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Afet bilinci eğitimi Beşiktaş'ın farklı mahallerinde de devam edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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