Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlılardan anlamlı destek
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaşlılardan anlamlı destek

59 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nden destek geldi.

Beşiktaşlılardan anlamlı destek, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nden destek geldi. Siyah beyazlı takımın taraftarları pazar günü Engelsiz Kafe'de düzenleyecekleri kahvaltının gelirini vakfa bağışlayacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çağrısıyla Adalya Vakfı'nın "Şiddete Karşı Eğitim" adı altında töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya destekler her geçen gün artıyor. Başkan Uysal'ın çağrısına 'Farkındayız' ve 'Susma' etiketiyle katılan Antalya Beşiktaşlılar Derneği, 15 Eylül pazar günü Engelsiz Kafe'de düzenleyecekleri kahvaltının tüm gelirini vakfa bağışlayacak.


Dernek Başkanı Mustafa Oğuz, Başkan Uysal'ı ziyaret ederek hafta sonu gerçekleştirilecek kahvaltı davetiyesini takdim etti. Eğitim bursunun ilkokuldan üniversiteye eğitim alanının tamamını kapsayacak şekilde, karşılıksız olacağını belirten Başkan Uysal, "Böylesine önemli bir sorumluluğun altına Türk halkının sağduyusuna güvenerek girdik. Bu güveni boşa çıkarmadığınız için Antalya Beşiktaşlılar Derneği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!
Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:31:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlılardan anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]