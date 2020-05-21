Beşiktaşlılardan örnek dayanışma - Son Dakika

Erzurum Atatürk Üniversitesi Üniversiteli Beşiktaşlılar (ATAUNIBJK) topluluğu daha önceden yapmış olduğu birçok sosyal yardım projesine bu sene bir yenisini ekleyerek Ramazan ayı dolayısıyla Erzurum'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı.



2009 yılında Atatürk Üniversitesinde faaliyet göstermeye başlayan topluluk, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirdi.



Geçtiğimiz yıllarda üniversite içerisinde Mavi Kapak Projesine öncülük edip her fakülteye stant kurarak dezavantajlı bireylere yardım elini uzatan sivil toplum kuruluşu Erzurum'un Oltu ilçesine 1903 Fidan, Pasinler ilçesine Süleyman Seba Kütüphanesi, Organ Bağışı Farkındalık yürüyüşü, Şırnak'taki bir köy okuluna anasınıfı araç ve gereç ihtiyacını sağlayarak gönüllere taht kurdu. Sadece bununla sınırlı kalmayan ATAUNIBJK topluluğu belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleyerek sosyal faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.



Ramazan ayının pandemi sürecine denk gelmesinden dolayı gerek durumu iyi olmayan ailelere gerek ise risk grubunda olan vatandaşlara kendi imkanlarıyla topladıkları yardımlarla destek olan Üniversiteli Beşiktaşlılar vicdani dayanışma örneği gösterdi.



"İyi İnsan Olmadan İyi Beşiktaşlı Olunmaz mottosuyla çıktığımız bu yolda elimizden geldiğince farkındalık oluşturarak ülkemizde ve dünyada görülen Covid-19 salgınıyla mücadele için kulübümüz iş birliği çerçevesinde risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza İyiliğin İçin Evde Kal projesi kapsamında temel ihtiyaç alışverişlerinde yardımcı oluyoruz" diye konuşan ATAUNIBJK grup sorumlusu Oğuzhan Selçuk geçen sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere bir nebzede olsa el uzatmak istediklerini ve bu bağlamda Erzurum' un çeşitli ilçe ve köylerine 50 adet ramazan kumanyası dağıttıklarını belirtti. - ERZURUM