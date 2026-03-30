Beşiktaş'ta banka soygunu girişimi! Şüpheli her yerde aranıyor

İstanbul Beşiktaş’ta bir bankaya silahla giren şüpheli soygun girişiminde bulundu. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

BANKAYA SİLAHLA GİRDİ

Olay, Nispetiye Caddesi’nde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, silahlı bir kişi bankaya girişiminde bulundu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, girişimin ardından hızla olay yerinden kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEDİ

Soygun girişimi anı kameralara yansırken görüntülerde şüphelinin yüzünü gizleme gereği duymadığı dikkat çekti.