Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
32 dakika önce
Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı. Annesi tarafından fark edilen Ertuğrul Efe Uçar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ertuğrul Efe Uçar Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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