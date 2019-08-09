Son Dakika Haberleri: Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü
Son Dakika Güncel Haber

Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü

24 dakika önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde uyurken düşmemesi için beşiğin üzerine bağlanan eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar, hayatını kaybetti.

Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde uyurken düşmemesi için beşiğin üzerine bağlanan eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar, hayatını kaybetti.
?Olay, Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Ertuğrul Efe Uçar'ın yatarken düşmemesi için beşiğin üzerine eşarp bağladı. Bir süre sonra eşarp, uyurken sağa sola dönen Ertuğrul Efe'nin boynuna dolandı. Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden Kuddisi Uçar, Ertuğrul Efe'yi Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Ertuğrul Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ertuğrul Efe Uçar, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Habibfaki Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Vezirköprü, Samsun, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti
Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor! Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Behzat Ç.'de dikkat çeken Melih Gökçek'e "dinozor" göndermesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]