Beşikten Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
25 dakika önce
AYDIN'ın Çine ilçesinde, 1 yaşındaki Huriye Naz Aksel beşikten eğilip yerdeki oyuncaklarını almaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
AYDIN'ın Çine
ilçesinde, 1 yaşındaki Huriye
Naz Aksel beşikten eğilip yerdeki oyuncaklarını almaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Şah damarı kesilen Huriye bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evde meydana geldi. Bahar ve Kamil Aksel çiftinin bebeği Huriye Naz Aksel beşikte uyandıktan sonra yerdeki oyuncaklarını almak istedi. İddiaya göre beşikten eğilen Huriye bebek, dengesini kaybederek oyuncaklarının üstüne düştü. Ağlamaya başlayan Huriye bebeğin annesi Bahar Aksel odaya geldiklerinde şoke oldu. Anne
Bahar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Huriye bebeğin oyuncaklar üzerine düştüğü sırada şah damarının kesildiği ve ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alınan Huriye bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile, hastanede sinir krizleri geçirdi. Huriye bebeğin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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