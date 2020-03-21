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Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları...
6 saat önce
Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu...
Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, korona virüs belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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