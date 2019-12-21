"Besilik hayvan ithalatı"nı durduracak karara sektör temsilcilerinden destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Besilik hayvan ithalatı'nı durduracak karara sektör temsilcilerinden destek - Son Dakika Ekonomi

"Besilik hayvan ithalatı"nı durduracak karara sektör temsilcilerinden destek

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın besilik hayvan ve et ithalatına ilişkin açıklaması konusunda sektör temsilcilerinin sevindiğini belirterek, "Türkiye, kendi kendine yeten ve kendi ürettiği hayvanın ürünlerini tüketen bir ülke...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın besilik hayvan ve et ithalatına ilişkin açıklaması konusunda sektör temsilcilerinin sevindiğini belirterek, " Türkiye, kendi kendine yeten ve kendi ürettiği hayvanın ürünlerini tüketen bir ülke konumuna gelecek." dedi.

Eroğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları toplantısında, AA muhabirine, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Erdoğan'ın "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Buna 2020'de de devam ediyoruz." dediğini hatırlatan Eroğlu, açıklamanın Türkiye'deki hayvancılık açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Hayvan ithalatı konusunda alınan kararın hem kamu hem de kendileri gibi meslek örgütleri tarafından istenen bir durum olduğunu anlatan Eroğlu, Türkiye'nin uzun yıllardan beri hayvan ithalatı yaptığını, 1990'lı yıllardan itibaren damızlık ithalatına başlanıldığını kaydetti.

"Türkiye'de 2020 ve daha sonraki yıllarda hayvan ithalatı azalacak"

Hayvan ıslahının önemli bir konu olduğuna değinen Eroğlu, hayvan sayısı artışının yanı sıra özellikle verimin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'de 2020 ve daha sonraki yıllarda hayvan ithalatı azalacak. Türkiye, kendi kendine yeten ve kendi ürettiği hayvanın ürünlerini tüketen bir ülke konumuna gelecek." diyen Eroğlu, ithalatın 2020'den sonra kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerle azaltılacağını anlattı.

"Çok doğru bir karar"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı da hayvan ithalatının hiçbir zaman Türkiye'nin lehine bir durum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Yardımcı, "Türkiye'nin kendine yetecek eti de var hayvanı da var. Fiyatlarda iki sene önceki fiyatlar. Şu anda fiyat artışı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar çok doğru bir karardır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen bir çalışmayla geçtiğimiz yıl 200 bin buzağı ölmekten kurtarıldı. Buzağı ölümlerinin yüzde 50'si önlendi. Seneye de bunun yüzde 25'i önlense bile bir daha Türkiye'de et ve hayvan ithalatına gerek kalmaz." diye konuştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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