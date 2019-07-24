Son Dakika Haberleri: Besilik hayvan ithalatına sınırlama
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Besilik hayvan ithalatına sınırlama

1 saat önce

İspanya'dan sahte evraklarla ithal dildiği iddia edilen 3 bin baş besilik hayvanlarla ilgili tartışma büyürken, bakanlık besilik hayvan ithalatına sınırlama getirdi.

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İspanya'dan sahte evraklarla ithal dildiği iddia edilen 3 bin baş besilik hayvanlarla ilgili tartışma büyürken, bakanlık besilik hayvan ithalatına sınırlama getirdi.
İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:27 
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