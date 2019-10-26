Son Dakika Haberleri: Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu
Son Dakika Ekonomi Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu

Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu

33 dakika önce

Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu, System.String[]

Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ülkede hayvancılığın sürdürülebilirliği ile arz ve talebin dengelenmesi amacıyla yıl içerisinde, bir program dahilinde, talimat ve şartnameye uygun olarak besilik sığır ithalatı yapıldığı ifade edildi.

Duyuruda, söz konusu talimat ve teknik şartnamede düzenleme çalışmaları yapılacağından bugünden itibaren başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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