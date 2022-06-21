Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı

21.06.2022 16:46
Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 200 adet ağaç toprakla buluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 200 adet ağaç toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "21 Haziran Gün Dönümünde Umutları Yeşertiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte merkezde eğitim gören öğrenciler ve aileleri, ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan öğrencilerimiz ile 21 Haziran gün dönümünde bu bölgeye 200 ağaç diktik. Gençlerimiz ağaçların gölgesinde şenlik yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, eğitimciler ile özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı - Son Dakika
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