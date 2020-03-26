Besin değerleriyle zengin tulum peyniri koronaya meydan okuyor

Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi

ERZİNCAN - Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Koyun ve keçi peynirlerine talep arttı.

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için diyetisyenler sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerken probiyotik içeren Erzincan ve yöresinde koyun ve keçi sütünden yapılan tulum peyniri de bu gıdalar arasında yer alıyor. Korona virüsünün dünyada salgın hale gelmesiyle birlikte Erzincan'da tulum peynirine olan rağbet artarken Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını dile getiren Erzincanlı üreticiler, "Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Erzincan'da üretilen tulum peyniri köy ürünleri ve doğal. Yöresel ve doğal olarak yapılan peynirimiz, bağışıklık sistemine bire bir yararı olan ürünlerdir." ifadelerini kullandı.

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Karakuş, "Bağışıklık sistemini güçlü tutma noktasındaki gıdalar arasında Erzincan tulum peynirimiz önemli bir yer almakta. Erzincan tulum peynirini koronaya karşı riski azaltmak adına daha çok tavsiye ediyoruz. Tulum peyniri yöresel bir üründür, organik bir üründür. Bu bakımdan bağışıklığı daha çok güçlendirecektir. Halkımızı tulum peynirini tüketmeye davet ediyoruz. Yeni sezonla birlikte tulum peynirinin yanısıra salamura, beyaz peynirimiz de piyasalarda yerini alacaktır. Erzincan halkı bilir, yemekten de keyif alır. Bunu Türkiye çapında değerlendirdiğimizde Erzincan'dan yaklaşık yılda 5 bin ton tulum peyniri imal etmekteyiz" dedi.