Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar - Son Dakika

Kanser alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Sarper Diler ve Spektral Holding arasında viral kanserlere yönelik formule edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için iş birliği anlaşması imzalandı.

Dünya Lenfoma Birliği(LC) Genel Sekreterliği, Avrupa Kanser Birliği(ECCO-PAC), Avrupa Kanser Konsorsiyumu (ECC) İdari Yönetim Kurul üyelikleri ve Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) Türkiye Başkan yardımcılığını yapan Prof. Dr. Ali Sarper Diler ile Spektral Holding arasında mucitlerinin Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'in olduğu belirtilen; viral kanserlere yönelik formule edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmalarını tesis, dizayn ve icra etmek amaçlı bir iş birliği anlaşması imzalandı. Aynı zamanda Spektral Holding CEO 'su da olan Alkoçlar, uluslararası kanser araştırmaları alanında en saygın akademisyenlerinden olduğunu belirttiği Prof. Diler in teknik önderliğinde tasarlanıp tesis edilecek bir pilot klinik çalışmanın patentli formülasyonlarının tedavi edici etkinliğinin uluslararası akreditasyonunda çok büyük rol oynayacağına inandıklarını ve Prof. Diler ile çalışmanın kendileri için büyük bir gurur ve keyif olduğunu söyledi. "AVRUPALI YATIRIM GRUPLARI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Pre-klinik ve pilot çalışma için önceliklerinin Avrupa ve Amerika olduğunu dile getiren Alkoçlar, orta vadede Prof. Diler ve ekibinin omurgasını oluşturacağı ve yerli ilaç mucitlerinin klinik araştırma ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir CRO( klinik araştırma organizasyonu) kurmak amacıyla bazı Avrupalı yatırım grupları ile görüşme halinde olduklarını kaydetti.