Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar - Son Dakika

Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar

30.10.2020 15:13
Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar, System.String[]

Kanser alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Sarper Diler ve Spektral Holding arasında viral kanserlere yönelik formule edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için iş birliği anlaşması imzalandı.

Kanser alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Sarper Diler ve Spektral Holding arasında viral kanserlere yönelik formule edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için iş birliği anlaşması imzalandı.

Dünya Lenfoma Birliği(LC) Genel Sekreterliği, Avrupa Kanser Birliği(ECCO-PAC), Avrupa Kanser Konsorsiyumu (ECC) İdari Yönetim Kurul üyelikleri ve Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) Türkiye Başkan yardımcılığını yapan Prof. Dr. Ali Sarper Diler ile Spektral Holding arasında mucitlerinin Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'in olduğu belirtilen; viral kanserlere yönelik formule edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmalarını tesis, dizayn ve icra etmek amaçlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.  Aynı zamanda Spektral Holding CEO'su da olan Alkoçlar, uluslararası kanser araştırmaları alanında en saygın akademisyenlerinden olduğunu belirttiği Prof. Diler in teknik önderliğinde tasarlanıp tesis edilecek bir pilot klinik çalışmanın patentli formülasyonlarının tedavi edici etkinliğinin uluslararası akreditasyonunda çok büyük rol oynayacağına inandıklarını ve Prof. Diler ile çalışmanın kendileri için büyük bir gurur ve keyif olduğunu söyledi.   "AVRUPALI YATIRIM GRUPLARI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Pre-klinik ve pilot çalışma için önceliklerinin Avrupa ve Amerika olduğunu dile getiren Alkoçlar, orta vadede Prof. Diler ve ekibinin omurgasını oluşturacağı ve yerli ilaç mucitlerinin klinik araştırma ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir CRO( klinik araştırma organizasyonu) kurmak amacıyla bazı Avrupalı yatırım grupları ile görüşme halinde olduklarını kaydetti.


Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar

Holding, Lenfoma, Avrupa, Kanser, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son Dakika! İstanbul ve İzmir Valiliklerinden 6,6'lık depremle ilgili ilk açıklama Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi         
15:29
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu         
15:14
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var         
14:52
Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir         
14:38
Koronavirüse yakalanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen 1 haftadır yoğun bakımda Koronavirüse yakalanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen 1 haftadır yoğun bakımda         
14:03
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
13:31
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı         
11:51
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu         
10:57
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak         
10:41
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 15:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Besin takviyesi klinik çalışmaları için iş birliği yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei