Üye Girişi
Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor - Son Dakika

Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor

18.08.2021 11:53
Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor, System.String[]

Besin kaynaklı hastalıklara özellikle bebeklerin çocukların, gebelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha duyarlı olduğunu belirten Halk Sağlığı uzmanı Dr.

Besin kaynaklı hastalıklara özellikle bebeklerin çocukların, gebelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha duyarlı olduğunu belirten Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla hafif seyreden ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın, bireye bağlı faktörlerle ağır seyirli ve ölüme kadar giden tablolara neden olabilirler" diye konuştu.

"Besin zehirlenmesi; özellikle yaz aylarında artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunudur" diyen Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nurten Elkin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BESİNLERİN SAKLANDIĞI KAPLARA DİKKAT

Besin zehirlenmelerine yol açan etmenler hakkında bilgi veren Dr. Nurten Elkin, "Kimyasal maddeler, tarım ilaçları, deterjanlar, plastikler, parazitler ve mikroorganizmalar (bakteri, küf, maya) bu etmenler arasında sayılabilir. Besinlerin saklanacağı kaplarda önemli olup; bakır ve kurşun kaplarda saklanması özellikle ağır metal zehirlenmelerine neden olabilecektir. Bu nedenle kalaysız bakır, alüminyum ve boyalı plastik kaplarda besinler bekletilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİLER 30 DAKİKA İLE 72 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla aniden başladığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, "Kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, karın ağrısı, karında kramp, bulantı, kusma bazen de ateş görülebilir.  Aynı kontamine besini tükettikten sonra bazı bireylerde hiç belirti görülmezken, bazı bireylerde de belirtiler çok ağır seyredebilir; bu durumu belirleyen besinin ne oranda kontamine olduğu, tüketilen miktar ve bireyin duyarlılığıdır" dedi.

Kusma ve ishalin vücudun toksine gösterdiği tepki olduğunu, özellikle ilk 24 saat içerisinde bulantı ve ishali önleyici ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Dr. Nurten Elkin, "Bu dönemde yatak istirahati ve bol sıvı alınması çok önemlidir. Yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates gibi besinlerin tüketilmesi ishalin azalmasında etkili olabilir, bunun yanında çiğ sebze, kayısı, erik, incir, karpuz, üzüm gibi meyvelerin bağırsak hareketliliğini artıracağı için tüketilmemesi uygun olacaktır. Kanlı ishal, ishal ile şiddetli baş ağrısı, boyun ağrısı veya ateş varsa ve zehirlenme belirtileri iki günden fazla devam ediyorsa hemen bir hekime başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

ZEHİRLENMELERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Dr. Elkin besin zehirlenmelerinden korunmak için ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Kişisel hijyenin sağlanması, ellerin sık sık, yöntemine uygun şekilde yıkanması, tırnakların kısa ve temiz olması, ellerde yara, kesik gibi durumlarda besin hazırlanması gerekiyorsa bu lezyonların su geçirmeyen bir bandajla kapatılması, pişirilip daha sonra tüketilecek yemeklerin oda sıcaklığında, tezgah ve ocak üzerinde iki saatten fazla soğumaya bırakılmaması, yaz aylarında  ise pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletilmemesi, dondurulmuş besinlerin asla kalorifer, soba vb. üzerinde çözdürülmemesi, bu besinlerin en uygun çözdürme yöntemlerinin buzdolabı sıcaklığında, ambalajlı hali ile akan su altında veya mikrodalga fırında çözdürmek olduğunun bilinmesi, öncesinde de bu besinleri satın alırken soğuk zincirinin kırılmamış olmasına dikkat edilmesi, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması, satın alınan sebze ve meyvelerin bol akan su altında iyice yıkanması, kıymadan yapılan besinlerin iyice piştiğine emin olunması, içme suyunun güvenilir kaynaklardan temin edilmesi, güvenilirliğinden emin olunmazsa kaynatılması ya da mümkünse eczanelerden klor tabletleri alınarak kullanım talimatına uygun olarak kullanılması, konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin ve kutusu hasar görmüş olanların satın alınmaması, tahıl, kuru baklagil gibi kuru gıdaların asla nemli ve sıcak bir ortamda saklanmaması, her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisinin okunması, üretim ve son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edilmesi, özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması, mutfakta kullanılan bez, tutaç ve süngerlerin mikropların bir yerden başka bir yere taşınmasında etkili olabileceği düşünülerek her kullanım sonrası bezlerin dezenfekte edilmesi önemlidir."


Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor

Kimyasal, Metal, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı 12:09 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 11:35 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı 09:42 Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
"Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti         
12:37
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti         
11:41
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi         
11:30
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 12:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Besin zehirlenmelerine dikkat; ölümle sonuçlanabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement