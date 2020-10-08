Beşinci Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşmasının" beşincisi 08 Ekim 2020 tarihinde tüm ülkeyi etkisi altına alan pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Ülkemizde ev sahipliği yaptığımız yabancıların sosyal uyumlarının sağlanması adına görüş alış verişinde bulunmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelindeki katılımcılar ile gerçekleştirilecek olan etkinliğe; Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş ÜNLÜ, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe OK, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU'nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie GARELLİ ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde görev yapan ve göç alanında çalışan akademisyenler katılacak.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sosyal uyuma yönelik sunumlar yapılacak.

Programda, göç alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerle sosyal uyum çalışmaları üzerine görüş alışverişleri yapılacak, sosyal uyuma ilişkin iyi uygulama örnekleri, tespit edilen aksaklıklar ve önerilere yer verilecek. - ANKARA