5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı - Son Dakika
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5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

18.07.2022 11:48

5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. Katın balkonundan düşen Suriye uyruklu 9 aylık bebek, ağır yaralandı.

5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. Katın balkonundan düşen Suriye uyruklu 9 aylık bebek, ağır yaralandı.

Olay Sinanbey mahallesi Zafer caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed ve Tamador Nebhan çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, balkona çıktı. Oyun oynarken balkondaki tabure üzerine çıkan bebek, balkon koruma duvarına tırmanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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5'inci kat balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı 5'inci kat balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı 4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ 4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı - Son Dakika

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