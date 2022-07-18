Olay Sinanbey mahallesi Zafer caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. Katında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed ve Tamador Nebhan çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, balkona çıktı. Oyun oynarken balkondaki tabure üzerine çıkan bebek, balkon koruma duvarına tırmanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5. katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı - Son Dakika

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