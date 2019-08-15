Beşinci kattan düşen bebek ağır yaralandı
1 saat önce
Sivas'ta oturdukları apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
'ta oturdukları apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Fatih Mahallesi
'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Eymen Gazi Bulut, annesinin evin içerisinde bulunduğu sırada oyun oynadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi ile 112 Acil Yardım hattından yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla alınan yaralı bebek Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Araştırma ve Uyulama Hastanesine sevk edildi. Bebeğin bir bacağının kırıldığı hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay sonrası polis ekipleri bebeğin düştüğü balkonda ve zeminde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
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