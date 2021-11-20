Beşinci kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Beşinci kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda 5. Katın balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Hamza, ağır yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Demircioğlu sokakta bulunan apartmanın 5. Katında meydana geldi.

Suriye uyruklu Baba Şadi Ettun(26), odada sobaya yakmaya çalıştığı, anne Esilise havalanması için balkon kapısını açıp mutfakta bulaşık yıkamaya başladı.

Ailesinin yanlız bıraktığı 1.5 yaşındaki oğlu Hamza, balkon çıkarak oynamaya başladı. O sırada balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 13 metre yükseklikten boşluğa düştü. 1. katın saçağına çarpıp yere düşen çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan ailesi, çocuğun imdadına koştular. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.