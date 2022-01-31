Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te, beş katlı bir binanın teras katından beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı. Yaralanan kadın tedaviye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Büşra B. isimli 20'li yaşlardaki genç bir kadın, 5 katlı apartmanın teras katından aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğu araştırılıyor

Olay sonrası beton zemine çakılarak ağır yaralanan Büşra B., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - GAZİANTEP