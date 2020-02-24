Beşinci kez olimpiyat vizesi alan Eşref Apak'ın hedefi madalya

Türk atletizminde beşinci kez olimpiyatlara gitme hakkı kazanan ilk isim olarak adını tarihe yazdıran milli çekiççi Eşref Apak, kariyerini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alacağı madalyayla zirvede sonlandırmayı hedefliyor.

Atletizm kariyerinde olimpiyat madalyası kazanan 3 Türk sporcudan biri olan 38 yaşındaki Eşref Apak, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası alabilmek için katıldığı Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.

Spora 8 ay ara verdikten sonra katıldığı ilk yarışında olimpiyat barajı olan 77,50'yi, 77,56 metre atarak geçen milli sporcu, Tokyo vizesini aldı.

Milli çekiççi, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyatlara gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

"İlk katıldığımdaki duygu neyse, Tokyo'da da öyle olacak"

Eşref Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık problemleri ve sakatlıklar yaşadığını belirterek, zorlu bir tedavi sürecinin ardından tekrar çekicini eline aldığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra yarışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Eşref Apak, "Barajı aşacağımdan emindik ki antrenman verileri de bunu gösteriyordu. Biraz stresli başladı, çünkü uzun zamandır yarışmadığımız için ilk başlarda ne yapacağımı şaşırdım ama sonrasında durumu toparladım." dedi.

"Tek amacımız var, o da bayrağımız"

Milli sporcu, beşinci kez olimpiyatlara katılımasına ilişkin de "İlk katıldığımdaki duygu neyse, Tokyo'da da öyle olacak. Sayısı hiç önemli değil. Tek amacımız var, o da bayrağımız... Tüm olimpiyatların benim için ayrı bir önemi vardı. Diğer katılımlarda hedefim en üst seviyeye çıkmaktı, bunda da hedefim bu." ifadelerini kullandı.

Tokyo'nun kariyerindeki son olimpiyat macerası olacağını anlatan Eşref, şöyle konuştu:

"İlk hedefim, beşinci kez olimpiyatlara katılmaktı. İkinci hedefim ise ilk katıldığım olimpiyatlarda madalya almıştım, son katılacağım olimpiyatlarda da almak. Bunu, son yarış olarak planlıyoruz. Artık bırakmak için yaşım da geliyor. Son olimpiyatımda madalya alıp, kariyerimi sonlandırmak istiyorum."

Eşref Apak, çalışmalarına Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam edeceğini belirterek, Tokyo Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak istediğini aktardı.

Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan milli çekiççi, "Düzenli bir hayat öncelik olmalı. Uykularına, dinlenmelerine, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, antrenmanlar önemli ama çalıştıktan sonraki hayat daha önemli." şeklinde görüş belirtti.

İlk kez 2004 yılında Atina'daki olimpiyat oyunlarında henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve olimpiyat ikincisi olan Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında da boy göstermişti.