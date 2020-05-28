' Beşinci Mevsim' Haziran ayında yayında...
Haziran ayında yayınlayacağı 'Beşinci Mevsim' şarkısıyla müzik piyasasına girecek olan Onur Çetin 'Ruhumdan dökülen her parçayı herkese aktaracağım' dedi.
Haziran ayında yayınlayacağı 'Beşinci Mevsim' şarkısıyla müzik piyasasına girecek olan Onur Çetin 'Ruhumdan dökülen her parçayı herkese aktaracağım' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:44
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